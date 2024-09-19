来週（2024年9月23日〜9月29日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月16日〜9月22日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外では自ら行動していきます』｜総合運｜★★★☆☆思い描いていたことや立てて来た計画を実行に移す時です。過去のやり方などにはとらわ