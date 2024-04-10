資生堂が、2023年末に日本国内資生堂グループ男性社員の育児休業取得率100％を達成した。 【画像をもっと見る】 資生堂は男性社員の育休取得率100％達成に向け、男性が育休を取ることが当たり前となる風土を醸成。理解を促進させるために制度をわかりやすく解説した動画の配信や、チーフピープルオフィサーから全社員へメッセージの発信、管理職向けの「イクボスセミナー」、取得体験者による座談会の開催などのほか、体験レポ