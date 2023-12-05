モスバーガーでは2023年12月5日の15時から、「ONE PIECE」オリジナルグッズとお食事補助券入りとなる「2024モス福袋」の予約受付を開始します。超お得＆ファン必見の限定福袋今回の福袋ではTVアニメ「ONE PIECE」とコラボしたグッズが3点、さらに販売額相当のお食事補助券税込5000円分が入った、お得で楽しい内容です。事前予約は公式専用サイトにて12月25日まで受け付けています。1人5点までの購入で、受取期間は12月29日から24年
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