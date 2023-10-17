『ローソン』新作がっつりグルメをご紹介！今週は「2種盛り！ミートポリタン」や「ごはん大盛！香味だれの鶏唐揚弁当」などが登場！【ローソン】新作がっつりグルメ5選2種盛り！ミートポリタンそれぞれでも、混ぜても良し！ミートソースとナポリタンが一度に楽しめる一品。《発売日》10月17日（火）以降順次発売《価格》559円（ローソン標準価格・税込）《カロリー》1088kcal《アレルギー情報》特定原材料7品目 卵、乳成分、小麦メ