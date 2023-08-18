ロッテの人気アイス「爽」の新作「爽濃い芳醇マスカット」が2023年8月28日(月)より発売される。“果実感たっぷり”の「爽濃い芳醇マスカット」「爽濃い芳醇マスカット」は、“ブドウの女王”とも呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を20％使用した爽やかかつ芳醇な味わいの秋の新作。微細氷入りの「爽」ならではの、シャリっとした食感とさっぱりとした後味が、マスカット・オブ・アレキサンドリアのおいしさを