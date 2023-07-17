丸亀製麵が公式ツイッターで紹介した「裏メニュー」が、話題になっています。サイドメニューや無料のトッピングを組み合わせて作る、本来のメニューにはない一品です。「もう抜け出せない...」話題になったのは、丸亀製麺公式ツイッターの2023年6月26日17時の投稿です。「白ごはんと明太子を頼んで、無料のトッピングやかけだしを使えば『だし茶漬け』」が作れます！」という内容で、作り方を動画で説明しています。この投稿