ミッフィーやボリス型の「バニティポーチ」、可愛くないですか？2023年5月18日発売のムック本「miffy バニティポーチBOOK」（宝島社）の付録でゲットできますよ。ポケットや仕切り付き「miffy バニティポーチBOOK」は、ミッフィー、ボリスの2種類が用意されており、付録にはそれぞれのフェイスをかたどった、ふんわり素材のバニティポーチがついてきます。コンパクトな見た目ながら大容量なサイズ感が魅力。仕切りがあり、自分の好