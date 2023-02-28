お得に春の旅行を楽しむチャンスです！2023年2月28日から、ANAとJALで順次、お得なセールがありますよ。ANAは土日1万円！ANAのセールは、2月28日0時から3月1日23時59分までの2日間です。ANA創立70周年記念「国内線ANA SUPER VALUEセール」第2弾として実施され、最大9割引で国内線の航空券が購入できます。国内線どの路線でも片道運賃が平日7000円、土日1万円！対象搭乗日は、4月4日から5月31日（※4月29日から5月7日を除く）です。