「愛してるよ」深夜に部屋から漏れ聞こえてきた会話をきっかけに、旦那の不倫が発覚。しかも相手は、家族ぐるみで付き合いのあるママ友だった。家庭崩壊の危機を迎える中、あかりさん自身が難病を患っていることも発覚し、事態はますます深刻に…。衝撃的なエピソードを綴った漫画『私の入院中に、旦那がセフレを作りました』（KADOKAWA刊）は、原作者・あかりさんの実話を元にした物語。SNSへの投稿を機に注目を集め、書籍化に