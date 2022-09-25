全国約1500の郵便局と郵便局のネットショップでは、2022年9月27日から「となりのトトロDaily Goods Collection」を展開します。ネットショップでは同日0時15分から販売をスタートします。トート、巾着ポーチ、エコバッグ 「となりのトトロDaily Goods Collection」では、トートバッグ、巾着ポーチ、エコバッグの3種類がラインアップしています。どれも落ち着いたデザインで、大人でも日常使いできるアイテムです。・となりのト