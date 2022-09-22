小顔をつくる習慣 駆け込みクリニックに体当たり取材！／美容鍼灸小顔になるためには、毎日のコツコツ習慣が大切。だけど、出会いやチャンスは突然やってくるので、そんなときに頼れる即効性がある駆け込み寺も味方にしておきましょ。今回は美容鍼灸で小顔と美肌が叶う、話題のクリニックに『SPRiNG』エディターのSが潜入！鍼灸×肌再生のハイブリッド！ 美容鍼灸で小顔と美肌が叶う！体験したのは……EDITOR SEDITOR S健康的な小