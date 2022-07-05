GU¤Ç¡¢2022Ç¯7·î5Æü¸½ºß¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â²Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º£¤Ê¤é1000±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¹â¸«¤¨¤·¤Æ²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¾ï²Á³Ê2990±ß¢ª1490±ß¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï³ÆS¡ÁXL¤Þ¤Ç¡£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¥µ¥ó¥À¥ë+X ¸üÄì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥½¡¼¥ë¤ËÎÃ¤·¤²¤Ê¥¸¥å¡¼¥ÈÁÇºà¤ò