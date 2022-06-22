素足を出す機会が徐々に増えていくこの時期、脚のムッチリ感に悩まされている方は少なくないでしょう。そこで習慣に採り入れたいのが、脚の中でも特に大きな筋肉を効率良く強化できるヨガの簡単ポーズ【椅子のポーズ】。気になる脚全体をスッキリ引き締めるだけでなく、さらに“太りにくい状態”に近づけます。&#127804;股関節周りの筋肉をまとめて強化。１日５セット【下半身がみるみる細くなる】簡単習慣 椅子のポーズお尻