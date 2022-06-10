突然雨が降り出すことが多い梅雨は、濡れても気にならない撥水素材の服がお役立ち。華感も申し分ない着映え度抜群な機能服ならおしゃれ心も満たされて、おでかけが楽しみに♪2層になって揺れる可憐なプリーツの華感でごきげん♪出典: 美人百花.com凝ったデザインの撥水スカートは、梅雨時期のスタメンに認定！晴雨兼用のスエードパンプスで、足元も雨対策を万全に。ブラウス\19,800/JILLSTUART(JILLSTUART ルミネ新宿店)スカー