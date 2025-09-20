男性にとって、安らぎをくれる女性はなによりも魅力的です。好きな男性に癒しを与えたければ、日ごろからLINEを上手に活用するといいかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者の意見を参考に、「『癒される女性だなぁ…』と感じるLINE９パターン」を紹介します。【１】聞いたことと全然違う答えが書いてある天然なLINE「思わずプッと吹き出したあと、可愛いなーとほっこり」（20代男性）と、天然な子に弱いという男性は