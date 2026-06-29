CHARLES & KEITHの夏スタイル9選♡バッグ＆シューズで叶える洗練コーデ

夏のおしゃれを格上げしてくれるアイテムを探している方に注目してほしいのが、CHARLES & KEITHが公開した最新のサマールック。洗練された都会の景色を背景に、フェミニンからモダンまで幅広いテイストを楽しめる全9スタイルが登場しました。バッグやシューズを主役にしたコーディネートは、毎日の着こなしに新鮮なアクセントをプラス。今回は、この夏ぜひ取り入れたい注目アイテムとスタイリングをご紹介します♪

上品さを引き立てる洗練ルック

LOOK01～03では、シルエットの美しさと上品なディテールが際立つスタイリングを提案。

「Lyla ライラ チューブラースラウチー ショルダーバッグ」は13,900円、「Lindon リンドン サテンストラッピー プラットフォーム ウエッジ」は10,900円。女性らしい柔らかな印象を演出します。

「Alert アラート ベルトトップハンドルバッグ」は11,900円、「ラフィア スカルプチュラルヒール ポインテッドミュール」は9,900円。都会的で洗練されたムードが魅力です。

さらに、「Aubrielle オブリエル ベルトストラクチャー トートバッグ」は15,900円、「Kaleen カリーン スリングバックフラット」は8,900円。きちんと感がありながら軽やかさも兼ね備えています。

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軽やかに楽しむ旬のスタイリング

LOOK04～06では、フェミニンからマニッシュまで幅広いスタイルを展開。

「Shania ミニシャナイア トートバッグ」は12,900円、「Arden アーデン サテン ウェイビーヒールミュール」は8,900円。優雅な雰囲気を引き立てます。

「Beryl ベリル ベルトサドルバッグ」は13,900円、「ウーブン ポインテッド スティレット パンプス」は11,900円。洗練された大人の女性らしさを演出。

また、「Duo ドゥオ キルティング ドローストリング ツーウェイバックパック」は16,900円、「Kaleen カリーン スリングバックスティレット」は9,900円。機能性とファッション性を両立したスタイルです。

遊び心を添えるクラシックムード

LOOK07～09では、クラシックな魅力と遊び心を融合した着こなしを提案しています。

「Calla カルラ ウーブン トートバッグ」は17,900円、「カットアウト エスパドリーユ ウエッジ」は10,500円。ラフィア素材が夏らしい抜け感を演出します。

「Rachel レイチェル マルチポケット ボウリングバッグ」は12,900円、「ルーシュドストラップ プラットフォームウェッジ」は9,900円。存在感のあるシルエットが魅力です。

「Ida アイダ ストライプ ニット トートバッグ」は12,900円、「Kaida カイダ バックル エスパドリーユ サンダル」は8,900円。リラックス感と上品さを兼ね備えたスタイルが完成します。

この夏は小物から旬を取り入れて

CHARLES & KEITHの最新サマールックは、バッグやシューズを主役にした洗練スタイルが魅力です。

今回紹介された全9ルックは、普段のコーディネートに取り入れやすく、それでいてトレンド感もしっかり楽しめるラインアップ。

お気に入りのバッグやシューズを見つけて、この夏ならではの軽やかでおしゃれな着こなしを楽しんでみてはいかがでしょうか♡