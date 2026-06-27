リーガロイヤルホテル大阪で桃尽くし♡贅沢アフタヌーンティーが夏限定で登場

夏のご褒美スイーツを探している方におすすめのニュースが到着しました。リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの「メインラウンジ」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、旬の桃をたっぷり使用した「桃アフタヌーンティー」を販売します。可愛らしい桃スイーツに加え、セイボリーや限定ドリンクまで桃尽くし。夏ならではの華やかなティータイムを楽しめる注目のプランです♡

桃尽くしの華やかスイーツに注目

今回登場する「桃アフタヌーンティー」は、桃の魅力を存分に堪能できる豪華なラインアップが魅力です。

主役となるのは、グラスいっぱいに桃をあしらった「桃のミニパフェ」。

ジューシーな桃に加え、フランボワーズソースや桃のジュレを重ね、爽やかな味わいを楽しめます。リボン型のチュイールが添えられた愛らしい見た目もポイントです。

上段には「桃のモンブラン」「桃のヴェリーヌ」「桃のムース」を用意。

中段には「桃のクッキーサンド」「桃のタルトレット」「桃のブッセ」「桃のフィナンシェ」が並び、さまざまな食感や風味の桃スイーツを堪能できます。

さらに下段には「桃のスコーン」のほか、「桃と生ハム、マドレーヌサレ バジル風味」「南瓜とブルーチーズのタルトレット」「スモークサーモンのプチロールといくら」など、甘さと塩味のバランスを楽しめるセイボリーも揃います。

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限定モクテルと紅茶でさらに贅沢に

MOMOmojito

ドリンクメニューも桃の世界観をたっぷり楽しめる内容です。

季節限定の「アプリコットピーチティー」や「トロピカルルイボスティー（ノンカフェイン）」をはじめ、ダージリン、アッサム、ウバ、キーマン、アールグレイなど豊富な紅茶を用意。おかわりの際には茶葉の変更も可能です。

さらに注目したいのが、国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝経験を持つバーテンダー池上祐子氏が監修したオリジナルモクテル「MOMOmojito（モモモヒート）」。

桃の甘みとレモンの酸味、ジンジャーエールの爽快感が調和した、夏にぴったりの一杯です。

通常料金7,590円（税込）のほか、「MOMOmojito」付きプランは9,000円（税込）で楽しめます。モクテル単品は1,771円（税込）です。

金曜・土曜限定の夜アフタヌーンティー

期間中は金曜・土曜限定で最終予約時間を18:00まで延長。夜の落ち着いた雰囲気のなかでアフタヌーンティーを楽しめるのも魅力です。

日本庭園を望む和モダンな空間では、日本国内のホテルで初かつ唯一導入されたスタインウェイ＆サンズの自動演奏ピアノ「SPIRIO」による演奏を体験できます。

15:00～17:30には世界的ピアニスト・菊池亮太氏の演奏データによる特別な音色も楽しめます。

フジクレール クラノオト 桃

また、オプションドリンクとして「フジクレール クラノオト 桃」（＋1,139円）、グラスシャンパン（＋2,530円）、グラスノンアルコールロゼスパークリング（＋1,518円）も用意。大人のご褒美時間をより華やかに演出してくれます。

※2名様または4名様のみ承ります。

※3日前までのオンライン予約限定です。

※写真はすべてイメージです。

※写真のプレート・パフェは2名様分のイメージです。

※プレート以外の装飾はアフタヌーンティーに含んでおりません。

※プレートの色が異なる場合がございます。

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます。

夏だけの桃時間を楽しんで♡

旬の桃を贅沢に使ったスイーツや限定モクテル、上質な空間が揃う「桃アフタヌーンティー」。

可愛らしい見た目と本格的な味わいを同時に楽しめるため、女子会やデート、自分へのご褒美にもぴったりです。

予約限定での開催となるので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この夏だけの特別な桃尽くしのひとときを、ぜひ満喫してみてはいかがでしょうか♪