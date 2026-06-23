普通の服との違いは？スタイリストが選んだ「最も使えるベーシック」





「ベーシックだけどほかとは違う」

どこのお店にも置いてあるようなありふれたアイテムながら、ほかにはない魅力を秘めた１着をプロの目線でジャッジ。合わせやすさ以上の、手にとってしまう理由を深掘り。







体をキレイに見せる工夫アリ

シンプルなのに目にとまる＝見た目に差がつく美しいシルエットがカギに。着るだけでボディラインを補整し、スタイルアップをもくろめる素材やディテールに着目。







「足首までまっすぐ」

黒ロングワンピース／AKTE 「肩にパッドが入った、ハリのある生地の直線的なマキシ丈。凹凸や飾りが一切ないストイックさに、スーツのようなきちんと感を感じられます。（スタイリスト・樋口かほりさん）」







「デニムに匹敵する万能性」

ブルーシャツ／N.O.R.C 「淡くも濃くもない、ちょうどいい色みのブルー。ワイドシルエット＆前開きで着方も柔軟に変えられるから似合わないものが見当たらない。（スタイリスト・岩田槇子さん）」







（全14アイテム・服のプライスなど詳細へ）

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