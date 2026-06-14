エコバッグなのに主役級。DEAN & DELUCA 夏の定番「メッシュトート」に限定色ターコイズが登場

毎日の買い物に欠かせないエコバッグ。でも、せっかく持つなら「おしゃれ」も妥協したくない。そんな人に注目してほしいのが、DEAN & DELUCAから数量限定で発売される「メッシュトートバッグ ターコイズ」。毎年話題になる人気シリーズの最新カラーは、思わず持って出かけたくなる爽やかなターコイズです。

爽やかなターコイズカラーが夏コーデのアクセントに

「エコバッグ＝実用品」というイメージを覆してくれるのが、DEAN & DELUCAのメッシュトートバッグ。

毎年夏限定で登場するこのシリーズは、発売を楽しみにしているファンも多い人気アイテムです。今年の限定カラーは、夏の空や海を思わせるターコイズ。鮮やかでありながら落ち着きのある色味で、大人のカジュアルコーデにも自然になじみます。

魅力は何といっても、その軽やかな存在感。透け感のあるメッシュ素材は見た目にも涼しげで、暑い季節のお出かけにぴったりです。一般的なエコバッグにはないファッション性があり、買い物帰りだけでなくカフェ巡りや街歩きにも持ちたくなるデザイン。アクセサリー感覚で、日々のコーディネートに気軽に取り入れられるのも人気の理由です。

サイズはSとLの2種類。Sサイズはランチバッグやちょっとしたお出かけにちょうどいいコンパクトサイズ。一方のLサイズは買い物やレジャーにも頼れる大容量仕様です。荷物が増えがちな夏のお出かけや旅行にも活躍してくれそう。どちらも内ポケット付きで、機能性も優秀です。

近年は機能性だけでなく、「自分らしさ」を表現できるバッグを選ぶ人が増えています。だからこそ、定番のキャンバストートや無地のエコバッグでは少し物足りないという人も少なくありません。

そんな中で、このターコイズのメッシュトートは、持つだけで季節感と遊び心をプラスしてくれる存在。シンプルなTシャツやワンピースに合わせるだけでも、夏らしい軽やかな雰囲気を演出できます。

【商品概要】

DEAN & DELUCA メッシュトートバッグ ターコイズ

発売日：2026年6月16日（火）

カラー：限定色「ターコイズ」

価格

Sサイズ：3,300円（税込）

Lサイズ：4,400円（税込）

数量限定販売（なくなり次第終了）

販売場所：DEAN & DELUCA各店舗、公式オンラインストア、ECモール公式ストア

軽量なポリエステルメッシュ素材を使用し、夏らしい爽やかなターコイズカラーが印象的。毎年人気を集める夏限定シリーズのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

名古屋市内の取扱店舗

名古屋市内では以下の店舗で販売予定です。

●DEAN & DELUCA 名古屋

名古屋市中村区名駅 4-7-1 ミッドランドスクエア B1

●DEAN & DELUCA 栄

名古屋市中区 栄 3-16-1 松坂屋名古屋 本館B2

●DEAN & DELUCA ベーカリーカフェ 名城公園

名古屋市北区 名城 1-4-1 名城公園内 tonarino(トナリノ)2F

●DEAN & DELUCA カフェ 星ヶ丘三越

名古屋市千種区 星が丘元町 14-14 星ヶ丘三越 1F

お近くの店舗で実際にカラーやサイズ感をチェックしてから購入できるのも魅力。毎年人気の限定アイテムだけに、気になる方は早めの来店がおすすめです。

まとめ

「実用性だけでは物足りない」「人と少し違うエコバッグを持ちたい」。そんな人にこそおすすめしたいDEAN & DELUCAの限定メッシュトート。爽やかなターコイズカラーが、今年の夏のお出かけをもっと楽しくしてくれそうです。

夏のコーディネートにさりげなく彩りを添えてくれる一品として、ぜひチェックしてみてください。