【実話】育休中に「週4で働いてよ」上司からの連絡にイラッ…タダ働きさせようとする無神経さに反感の声続出【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧：Twitter)に投稿されている中からエッセイ漫画「【ブラック企業】育児をしなかったであろう上司にイラッとした話」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに育休中にタダ働きさせようとする上司についても伺った。
育休中だった作者・しゃけなかほいさんのもとに、ある日突然、上司から私物スマホへメッセージが届く。その内容は、「週4日、数時間だけ働いてほしい」という相談だった。しかも条件は、私物のパソコンを使うこと。さらに驚いたのは、「働いて得た収入は育休給付金から差し引かれる」という前提で話が進んでいたことだった。
当時、しゃけなかほいさんの息子は10カ月ほど。保育園にもまだ入れず、復帰時期も決まっていない状態で、毎日育児と家事に追われる日々を送っていたという。「日中は家事育児に追われているので睡眠時間を削るしかなく、旦那の協力も必要不可欠な生活だった」と当時を振り返る。
それでも上司は、「復帰のトレーニングだと思って」と提案を続け、断ったあとも「じゃあ1日2時間では？」と再び連絡をしてきたそう。「育休中でも働く方はいらっしゃるので、まずは相手の都合を聞いたり『子供を預けられるなら働かないか？』と聞いてもいいかもしれません 」と語るしゃけなかほいさんは、育育休中は暇だと思われていると感じた当時のモヤモヤを明かす。
また、「上司は子供がいるにも関わらず育児をしておらず、大変さが分かっていない 」とも語り、育休は“休み”ではなく、24時間体制の育児期間であることを痛感したという。
育児経験がある人ほど、「わかる…！」とうなずいてしまうリアルなエピソードが詰まった本作「育児をしなかったであろう上司にイラッとした話」。働き方や育休への価値観について改めて考えさせられる内容を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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