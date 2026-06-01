遅延ゼロのゲーミング体験へ！【ロジクール】ワイヤレスマウスで勝利を掴む Amazonで販売中！
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ゲームの没入感をMAXに！【ロジクール】軽量ワイヤレスマウスで快適プレイ Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ワイヤレス入門モデルでありながら、LIGHTSPEED技術の1msワイヤレス、HEROセンサー、プログラム可能な6個ボタンを搭載。99gの軽量小型デザインで、初心者からプロまで幅広く愛用される。PC Windows Mac対応。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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遅延のない快適なプレイを約束するLIGHTSPEEDワイヤレス技術を搭載。有線ケーブルの煩わしさから解放され、ゲームに没頭できる。
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独自開発のHERO 12Kオプティカルセンサーが、電源効率を約10倍向上させ、最高のトラッキング精度を実現。100~12,000DPIまで細かく調整可能。
単三形乾電池1本で最大250時間連続のゲームプレイが可能。約3ヶ月間電池交換不要で、長時間のプレイでも安心。
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耐久性と軽量性に優れた小型デザイン。持ち運びに便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットも搭載し、どこでも快適なゲーム環境を構築できる。
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