どんなシーンにも馴染む。洗練されたデザインが魅力の【ザ・ノース・フェイス】ショルダーバッグがAmazonで販売中！
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毎日をスマートに彩る。高い機能性とデザイン性を兼ね備えた【ザ・ノース・フェイス】ショルダーバッグがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
落ち着いたマットな質感で、どんなスタイルにも馴染むショルダーバッグだ。高い強度と軽さを両立した840デニールナイロンを採用し、耐久性も抜群。豊富なポケットで小物の整理も簡単、フォーマルからカジュアルまで幅広く活躍するアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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落ち着いたマットな質感が特徴で、洗練されたスタイルを演出する。ソリッドながら男女ともに使いやすいカジュアルな雰囲気のデザインは、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍するだろう。
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素材には、高い強度と軽さを両立した840デニールの高強度ナイロンを採用している。日常使いはもちろん、様々なシーンで安心して使える耐久性と軽量性を兼ね備えているのが魅力だ。
本体内部にはファスナー付きポケットとメッシュスリットポケットを装備。さらにフロントと背面にもポケットがあり、スマートフォンや鍵など、さまざまな小物を効率的に収納できる設計だ。
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容量8リットルで、H22.5×W33.5×D7.5センチのコンパクトなサイズ感ながら、必要なものをしっかり収納できる。約280グラムと軽量で、長時間の持ち運びでも負担になりにくい使い勝手の良いアイテムだ。
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