毎日をアクティブに！通勤通学をサポートする【コンバース】の多機能バックパックがAmazonで販売中！
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大容量でスマートに！荷物が多い日も安心な【コンバース】の頼れるバックパックがAmazonで販売中！
【コンバース】のバックパックは、ブランドアイコンであるスニーカーロゴを大胆にプリントしたデザインが特徴だ。約30リットルの大容量で通勤・通学に最適。PCスリーブや多彩なポケットを備え、機能性と収納力に優れている。学生から社会人まで幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ブランドアイコンであるスニーカーロゴを大胆にプリントしたデザインが魅力だ。シンプルながらも存在感があり、普段のコーディネートに映えるファッションアイテムとして活躍するだろう。
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大容量設計で、通勤・通学に最適な収納力を誇る。教科書や書類、着替えなど、荷物が多い日でも安心して持ち運べる頼れる容量が特徴だ。
クッション入りのPCスリーブを搭載しており、ノートPCやタブレットなどのデバイスも安心して持ち運べる。通勤・通学に必要な荷物を効率よく収納できる実用的な設計が施されている。
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サイドのメッシュポケットや取り外し可能なポーチなど、大小さまざまなポケットを装備。小物を整理しやすく、学生から社会人まで幅広いユーザーの日常使いや通勤・通学に活躍する。
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【コンバース】のバックパックは、ブランドアイコンであるスニーカーロゴを大胆にプリントしたデザインが特徴だ。約30リットルの大容量で通勤・通学に最適。PCスリーブや多彩なポケットを備え、機能性と収納力に優れている。学生から社会人まで幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテムだ。
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