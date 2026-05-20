忙しい朝の時短を叶える大風量。髪をいたわる【パナソニック】のドライヤーが毎日のケアを格上げしAmazonで販売中！
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さらさらな指通りを自宅で実現。髪を熱から守る【パナソニック】のドライヤーが理想の仕上がりを叶えAmazonで販売中！
毎日のヘアドライを素早く、美しく。大風量で髪をスピーディーに乾かしながら、マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな質感へ導く。髪をいたわる低温ケアモードも搭載しており、熱によるダメージを抑えたい人にも最適だ。折りたたみ可能で収納や持ち運びにも便利な一台が、日々のヘアケアを快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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毎日のヘアドライを短縮するパワフルな大風量を実現。内蔵の速乾ノズルが縦型の強風と弱風を出し分け、濡れて密着した毛束を素早くほぐしてスピーディーに乾燥させる。
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髪をいたわる低温ケアモードを搭載。マイナスイオンを発生させながら低温の風で乾かせるため、熱によるダメージを抑えたい人や、心地よい乾燥を求める人に適している。
外付けのマイナスイオン吹出口を採用。温風とマイナスイオンの出口を分けることで、熱からイオンを守り髪にしっかり届ける。髪の静電気を抑制し、さらさらな髪へ導く。
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上品でクラシカルなニュアンスカラーを採用したデザイン。本体は折りたたみ可能で、自宅での収納はもちろん、旅先への持ち運びにも適した使い勝手の良い設計となっている。
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