大人の品格を格上げする。上質な本牛革が魅力の【ヴィータフェリーチェ】2wayハンドバッグがAmazonで販売中！
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通勤からフォーマルまで万能に活躍。洗練された四角いフォルムの【ヴィータフェリーチェ】レザーバッグがAmazonで販売中！
上質な本牛革を使用した、カッチリとした四角いフォルムが美しい2wayバッグ。高級感のあるデザインはカジュアルからフォーマルまで幅広く対応する。付属のショルダーベルトで肩掛けや斜め掛けも可能。収納力も抜群で、通勤シーンや普段使いに最適な機能性を備えた大人の女性のための逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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上質な本牛革を贅沢に使用しており、使い込むほどに味わいが増すのが魅力。高級感のある大人なデザインは、持つだけでコーディネートを上品に格上げしてくれる。
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メイン収納の前後にもスペースを設けたアオリ式構造を採用。内側にはジッパー付きポケット2つとオープンポケット3つを備え、荷物を整理整頓したい方に最適だ。
取り外し可能なショルダーベルトが付属しており、シーンに合わせて肩掛けや斜め掛けに切り替え可能。ハンドル持ちと合わせて2wayで楽しめる実用的な設計だ。
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メイン開閉口はファスナー仕様で、中身が落ちる心配がなく安心。さらに同素材のパスケースも付属しており、毎日の通勤や移動をより快適にサポートしてくれる。
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