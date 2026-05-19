勝利を掴む究極の操作性。プロ愛用の【ロジクール】ゲーミングマウスがさらなる進化を遂げてAmazonで販売中！
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圧倒的な軽さとスピードで戦場を支配する。世界が認めた【ロジクール】ゲーミングマウスの最新版がAmazonで販売中！
世界のトッププロと共同開発された、究極のワイヤレスゲーミングマウス。従来モデルの形状を継承しつつ、内部構造を見直すことで史上最軽量の60gを実現した。最新の高性能センサーと独自のハイブリッドスイッチを搭載し、かつてない操作性とスピードで勝利をサポートする。Amazon限定の壁紙ダウンロード特典付き。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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耐久性とクリック感に優れた光学式とメカニカルの利点を融合したハイブリッドスイッチを搭載。高速かつ確実な入力を実現し、激しい操作にも余裕を持って対応する。
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内部構造の徹底的な見直しにより、わずか60gという驚異的な軽さを達成。長時間のプレイでも手首への負担を最小限に抑え、思い通りのマウス操作を可能にする。
独自のワイヤレステクノロジーにより、有線を凌駕する高速通信を実現。8000Hzのポーリングレートに対応し、遅延のない極めて滑らかなカーソル移動を提供する。
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最高峰の光学式センサーを搭載し、細かなDPI調整やリフトオフディスタンスの設定が可能。プレイヤーのプレイスタイルに合わせて、最適な感度環境を構築できる。
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