通学から普段使いまで万能な一足。定番の【ウインブルドン】コートタイプスニーカーがAmazonで販売中！
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足元を軽やかに彩るシンプルデザイン。【ウインブルドン】コートタイプスニーカーがAmazonで販売中！
ジュニアから大人まで幅広く対応する、スタンダードなコートタイプスニーカー。オール合皮素材で汚れにくく、手入れが簡単なため通学靴としても最適だ。3Eのゆったりとした設計と、取り外して洗えるカップインソールにより、清潔で快適な履き心地を長時間キープできる。ベーシックなデザインで、どんなカジュアルスタイルにも合わせやすい一足である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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汚れに強い合皮素材を採用しており、日々の手入れが非常に簡単だ。特にホワイトカラーは清潔感を保ちやすく、学童の通学用シューズとしても安心して活用できる。
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インソールは取り外しが可能で、丸洗いに対応している。踵を包み込む設計と通気性を高める複数の孔により、靴内を常に清潔で快適な状態に保つことが可能だ。
ソールにはフレックスラインを施しており、着地から蹴り出しまでスムーズな足運びをサポートする。屈曲性に優れ、歩行時の足への負担を軽減する設計となっている。
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軽作業にも対応できるほど軽量なソールを採用している。足への負担が少ないため、長時間の着用でも疲れにくく、日常のカジュアルなシーンで幅広く活躍する。
足元を軽やかに彩るシンプルデザイン。【ウインブルドン】コートタイプスニーカーがAmazonで販売中！
ジュニアから大人まで幅広く対応する、スタンダードなコートタイプスニーカー。オール合皮素材で汚れにくく、手入れが簡単なため通学靴としても最適だ。3Eのゆったりとした設計と、取り外して洗えるカップインソールにより、清潔で快適な履き心地を長時間キープできる。ベーシックなデザインで、どんなカジュアルスタイルにも合わせやすい一足である。
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