収納の悩みを一掃する圧倒的安定感。信頼の【ドウシシャ】スチールラックが整理整頓の強い味方としてAmazonで販売中！
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部屋を広く見せるプロの収納術。頑丈な【ドウシシャ】スチールラックで理想の空間作りを叶えるアイテムがAmazonで販売中！
ネット限定のスペシャルアイテムとして登場した、頑丈なスチールラック。棚板のワイヤーを幅方向に張ることで、本やCDなどの細かな物も落ちにくい設計を実現した。ルミナス25mmシリーズの豊富なカスタムパーツにも対応しており、自分好みの収納環境を構築できる。キッチンからリビングまで、あらゆる場所で活躍する一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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棚板のワイヤーを幅方向に張る特殊な構造を採用している。これにより、本やCDといった細いアイテムを置いても隙間から落ちにくく、安定した収納が可能だ。
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棚板1枚あたりの耐荷重は135kgと非常に頑丈な作り。重い家電や書籍をまとめて載せても安心の強度を誇り、長期間の使用にも耐えうる設計となっている。
ポール径25mmのシリーズに対応しており、豊富なカスタムパーツを自由に組み合わせられる。用途や設置場所に合わせて、自分だけの収納棚へ拡張が可能だ。
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移動に便利なキャスターが付属している。掃除や模様替えの際もスムーズに動かせるため、ライフスタイルに合わせて柔軟にレイアウトを変更できるのが魅力だ。
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