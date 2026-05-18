面倒な洗い物から解放される究極の選択。毎日の相棒に最適な【ゾウジルシ】のワンタッチマグがAmazonで販売中！
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驚きの清潔さと持ち運びやすさを実現。機能美を追求した【ゾウジルシ】のワンタッチマグがAmazonで販売中！
日々のメンテナンスを劇的に変える、お手入れ性と保温力に優れたワンタッチマグが登場。パッキン一体型のシームレスせんと食洗機対応により、洗浄の手間を最小限に抑えた。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びも快適。スポーツドリンクにも対応した内面加工で、一年を通して快適な温度の飲み物を楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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パッキンとせんが一体化した構造を採用。洗うパーツはわずか2点のみとなり、毎日の洗浄作業が驚くほど簡単かつストレスフリーに行える。
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すべてのパーツが食器洗い乾燥機に対応している。手洗いの手間を省き、常に清潔な状態を保てるため、忙しい日常使いに最適である。
優れた保温・保冷力を備えており、飲みごろの温度を長時間キープする。創業以来培われた技術で、いつでも美味しい温度を楽しめる。
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本体とせんセットをコンパクトに設計し、カバンへの収納性を高めた。内面にはスポーツドリンク対応の加工が施され、幅広いシーンで活躍する。
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日々のメンテナンスを劇的に変える、お手入れ性と保温力に優れたワンタッチマグが登場。パッキン一体型のシームレスせんと食洗機対応により、洗浄の手間を最小限に抑えた。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びも快適。スポーツドリンクにも対応した内面加工で、一年を通して快適な温度の飲み物を楽しめる。
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