スヌーピーのキーチャームが「BAYFLOW」から登場！16種類ものバリエーションでどれもかわいい
ライフスタイルブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボアイテムが到着！新作は2タイプのキーチャームで、そのバリエーションがとにかく豊富。あれもこれも欲しくなること必至のラインナップを一気にチェックしていこう。
【写真】「BAYFLOW」から発売されたスヌーピーのキーチャームを見る
■スパイクやマーブルスも！きょうだい5匹もそろう「フェイスぬいキーチャーム」
「フェイスぬいキーチャーム」(各1980円)のバリエーションは、なんと10種類！スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ルーシーといったいつものメンバーに加えて、スヌーピーの変装キャラ、ジョー・クールのほか、5人のきょうだいたちもラインナップ。
スヌーピーのきょうだいのうち、グッズ展開されることの多いオラフ、アンディだけでなく、さすらいの兄スパイクや女きょうだいのベル、スヌーピーとはソリの合わないマーブルスもチャーム化されている。
■小物入れとして使えて超便利な「トートキーチャーム」
「コットントートキーチャーム」(各1320円)と「ミニTトートキーチャーム」(各1320円)はそれぞれ3種類。小さいけれどファスナーもしっかり付いていて、鍵やリップなどの小物を収納するのにぴったりだ。
どちらも形やつくりは同じで、素材のみ異なる。コットントートはその名の通り本体や持ち手までコットン素材で作られていて、ナチュラルな風合いとワンカラーのプリントが施されたシンプルなデザイン。
一方のミニTトートはタイベック素材が使われていて、ごく軽量なのが特徴だ。プリントにはスヌーピー、スパイク、アンディと、きょうだいの中でもあまり似ていない3人が並んでいるデザイン。
チャームとしてバッグにぶらさげたり、キーホルダーとして鍵につけたりと、さまざまに活用できる。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「フェイスぬいキーチャーム」(各1980円)のバリエーションは、なんと10種類！スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ルーシーといったいつものメンバーに加えて、スヌーピーの変装キャラ、ジョー・クールのほか、5人のきょうだいたちもラインナップ。
スヌーピーのきょうだいのうち、グッズ展開されることの多いオラフ、アンディだけでなく、さすらいの兄スパイクや女きょうだいのベル、スヌーピーとはソリの合わないマーブルスもチャーム化されている。
■小物入れとして使えて超便利な「トートキーチャーム」
「コットントートキーチャーム」(各1320円)と「ミニTトートキーチャーム」(各1320円)はそれぞれ3種類。小さいけれどファスナーもしっかり付いていて、鍵やリップなどの小物を収納するのにぴったりだ。
どちらも形やつくりは同じで、素材のみ異なる。コットントートはその名の通り本体や持ち手までコットン素材で作られていて、ナチュラルな風合いとワンカラーのプリントが施されたシンプルなデザイン。
一方のミニTトートはタイベック素材が使われていて、ごく軽量なのが特徴だ。プリントにはスヌーピー、スパイク、アンディと、きょうだいの中でもあまり似ていない3人が並んでいるデザイン。
チャームとしてバッグにぶらさげたり、キーホルダーとして鍵につけたりと、さまざまに活用できる。ぜひチェックしてみて！
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