大量導入に最適。オフィスや学校で活躍する【アマゾンベーシック】の有線マウス30個セットがAmazonで販売中！
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コスパ抜群の定番アイテム。信頼性の高い【アマゾンベーシック】の有線マウス30個セットがAmazonで販売中！
オフィスや教育現場での大量導入に最適な、有線マウスの30個セット。1000dpiの高解像度光学式トラッキングにより、スムーズで正確な操作を実現する。WindowsやMacに対応し、USBに差し込むだけで即座に使用可能。フラストレーションフリーパッケージで届くため、開封や設置の手間も最小限に抑えられる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1000dpiの高解像度光学式トラッキングを搭載。カーソル操作がスムーズかつ正確に行えるため、日々のテキスト選択やクリック作業をストレスなく快適にこなせる。
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USB接続の有線タイプであり、複雑な設定は一切不要。パソコンに差し込むだけですぐに使い始められるため、導入時の手間を大幅に削減できるのが大きな魅力だ。
1.5mのケーブルを備えた標準的なサイズ設計。WindowsとMacの両OSに対応しており、幅広い環境で安定したパフォーマンスを発揮する汎用性の高い仕様となっている。
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30個がセットになった大容量パッケージ。フラストレーションフリーパッケージで発送されるため、ゴミの排出を抑えつつ効率的に備品を揃えることが可能だ。
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