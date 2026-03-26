現役郵便局員「背後からカタカタと音が…」破損した1体の人形と過ごす数日間に起きた驚愕の展開【作者に聞く】

現役郵便局員「背後からカタカタと音が…」破損した1体の人形と過ごす数日間に起きた驚愕の展開【作者に聞く】