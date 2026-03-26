現役郵便局員「背後からカタカタと音が…」破損した1体の人形と過ごす数日間に起きた驚愕の展開【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
オンラインショップでの買い物が日常となった現代。需要の増加に伴い、物流業は必要不可欠な存在だ。デジタル化が進む一方、いまだに人力に頼る部分も多く、荷物は人の手によって配達されている。
今回紹介するのは、フリマアプリで売買された小包にまつわる少し怖くて不思議な体験談である。本作の作者は、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんだ。同僚たちが体験した話を漫画化していくうちに、次々に他局からも体験談が届くようになっていったという。今回紹介する奇談は、配達中に小包の中身が破損し、配達局から損害賠償担当へ荷物が送られてきたところから始まる。
損害賠償担当のシマダさんに回ってきた小包の中身は、手首がポッキリともげた日本人形だった。補償を受ける権利は「荷送人」にあるため連絡を取らなければならなかったが、何度電話をしてもつながらず、数日が経過する。
その間、シマダさんの周辺で妙な現象が起こりはじめた。人形を置いているデスクの背後からカタカタと動くような音が聞こえたり、ケースに入れていた人形が別の場所に転げ落ちていたり、髪が伸びてきているように見えたりしたのだ。
本作『人形を償う』について、送達ねこさんに話を伺った。ネット売買では破損時に代わりがきかない品物も多いため、専用シールに加え、箱に赤字で「ガラス」「ワレモノ」と大きく記載すると注意が払われやすいという。不幸にも輸送中に破損してしまった小包は、担当者がデスクの近くで大切に保管し、対応が終了するまで同居関係を築く。「本作の市松人形も、シマダさんが事務をしている間、ずっとそばでもの言いたげに控えていたそうです」と送達ねこさんは明かす。
■唯一「遺骨」を運べる郵便局ならではの奇談
局内では、本当にさまざまなものが行き交っている。実は運送業者の中で唯一、郵便局だけが扱えるものに「遺骨」があるという。陶器に収められているため「こわれもの」扱いだが、ある局では外装の下半分だけがぐっしょり濡れた「遺骨ゆうパック」が到着したことがあった。「配達先で確認いただいたところ、不思議なことに中身はなんともなかったそうです」と、背筋が凍るようなエピソードも飛び出した。
遺骨の配達には「墓じまい」など人間模様が色濃く現れるため、いろいろな意味で神経を使うという。「別の局では、親族間で送った『着払いの遺骨』が受取拒否をされ、差出人も返還を拒否したため、担当者がしばらく行き場を失ったお骨とデスクで同居することになったケースもあります」と送達ねこさんは語る。
単純に「ものを運ぶ」だけでなく、配達物を通してさまざまな人間模様や“怪異”を垣間見る郵便局員たち。そんな彼らが実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが『郵便屋が集めた奇談』である。読者からも「背筋がゾクッとした」「おもしろい」と好評だ。日本のどこかでひっそりと起こっている怪異を、覗き見してみてはいかがだろうか。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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