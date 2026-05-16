作業効率を劇的に変える静音設計。信頼の【ロジクール】トラックボールマウスが進化してAmazonで販売中！
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長時間のデスクワークも快適に。人間工学に基づいた【ロジクール】トラックボールマウスがAmazonで販売中！
人気の高機能トラックボールマウスが、静音化と接続方式のアップデートを経て登場。従来モデル比でクリック音を80%削減し、静かな環境でも集中を妨げない。Logi Bolt対応で接続の安定性も向上し、マクロ登録機能「Smart Actions」で複雑な操作もワンクリックで実行可能。快適な操作性を追求した一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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従来モデルと比較してクリック音を80%削減した静音設計を採用。自宅やオフィスなど、周囲を気にせず集中して作業に取り組める環境を実現する。
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人間工学に基づいた設計で、手のひらをしっかり支え長時間の使用でも疲労を軽減。親指でボールを操作する自然な姿勢で、スムーズな作業をサポートする。
独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応。接続の信頼性と安定性が向上し、干渉の多い環境でも中断の少ない快適な通信環境を提供する。
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専用ソフトで複雑なショートカットをボタン一つに割り当て可能。データ入力や複数ソフトの起動など、繰り返しの操作を効率化し生産性を高める。
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