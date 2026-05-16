荷物が多い日もこれ一つで解決。機能美を追求した【ミルクフェド】のバックパックがAmazonで販売中！
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通学からレジャーまで毎日頼れる相棒。収納力抜群な【ミルクフェド】のバックパックがAmazonで販売中！
通勤・通学からフェスや旅行まで、あらゆるシーンで活躍する大容量バックパック。立体感のある刺繍とメッシュ収納が特徴で、使い勝手とデザイン性を両立している。背面パットや太めのショルダーストラップにより、重い荷物でも肩への負担を軽減。PC収納やシューズポケットなど、現代のライフスタイルに寄り添う機能が満載だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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メイン収納は大きく開くファスナー仕様で、荷物の出し入れが非常にスムーズ。たっぷり詰め込める32Lの大容量で、毎日の通勤や通学、旅行まで幅広く対応する。
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背面にはPCを保護しながら持ち運べる専用ポケットを完備。さらに底ポケットにはシューズやお弁当箱を収納でき、上部と繋げて容量を調整できる便利な設計だ。
サイドやフロントに配置されたポケットが、細々した小物の整理に役立つ。内側には中身がひと目で分かるメッシュ素材のジップポケットもあり、収納力は抜群だ。
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背負い心地を追求した背面パットと太めのショルダーストラップが、肩への負担をしっかり軽減。取り外し可能なロゴキーチャームが、ストリートなアクセントを添える。
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