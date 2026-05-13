荷物が増えても安心！マチ拡張で大容量を実現する【エレコム】の多機能ビジネスバッグがAmazonで販売中！
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ビジネスシーンを快適に！高耐久・撥水で頼れる【エレコム】の2WAYビジネスバッグがAmazonで販売中！
約5センチ―トルマチ拡張可能で、最大23リットルの大容量を誇るビジネスバッグだ。A4・B5書類や15.6インチPCも収納でき、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。高耐久素材と撥水加工で、ビジネスシーンを強力にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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約5センチメートルのマチ拡張機能により、荷物量に合わせて容量を約19Lから23Lへ調整可能だ。A4・B5サイズの書類やファイル、15.6インチまでのノートパソコンも余裕で収納できる。
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ショルダーストラップが付属し、肩掛けと手持ちを選べる2WAY仕様だ。背面のキャリーベルトでスーツケースに固定でき、移動中の負担を軽減する。
高耐久素材と裏面PVCコーティングにより、摩擦や傷に強く、長く愛用できる。水がしみ込みにくい撥水加工も施されており、急な雨でも安心だ。
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前面には充電器などの小物を整理できる仕切りポケット、背面には財布などを収納できるファスナーポケットを装備。クッション内蔵のPCポケットも完備している。
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約5センチ―トルマチ拡張可能で、最大23リットルの大容量を誇るビジネスバッグだ。A4・B5書類や15.6インチPCも収納でき、ショルダーストラップ付きの2WAY仕様。高耐久素材と撥水加工で、ビジネスシーンを強力にサポートする。
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