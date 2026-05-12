毎日の洗濯が劇的に変わる！温水洗浄と乾燥で衣類をケアする【アイリスオーヤマ】の洗濯乾燥機がAmazonで販売中！
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頑固な汚れもシワも諦めない！コンパクトで多機能な【アイリスオーヤマ】の洗濯乾燥機がAmazonで販売中！
ドラム式洗濯乾燥機は、温水洗浄でニオイや黄ばみを徹底除去し、衣類にやさしい温風で乾燥する。高さ約90.8センチメートルのコンパクト設計で、洗濯機上の空間も有効活用可能だ。ふんわりシワ取りコースや便利な乾燥機能も搭載し、日々の洗濯を快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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温水洗浄機能で、衣類のニオイや黄ばみを徹底的に除去する。60度コースで肌着や白物の原因菌を除菌し、40度コースで皮脂汚れや普段着のニオイ対策も万全だ。つけ置き機能で染みついた黄ばみも落とす。
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高さ約90.8センチメートルのコンパクト設計で、設置場所を選ばない。洗濯機上の空間にラックなどを設置しやすく、デッドスペースを有効活用できる。一人暮らしや新生活にも最適なサイズ感だ。
衣類にやさしい温風乾燥に加え、ふんわりシワ取りコースを搭載。脱水後の乾燥を軽めに行い、気になるシワを低減する。最短30分からの乾燥機能で、ちょっとだけ乾かしたい時にも便利だ。
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少ない水でたたき洗いをするドラム式は、約80リットルの節水設計で家計にも優しい。3パターンの洗い方で効果的に洗浄し、汚れを落とす。「おこのみ」登録や予約タイマーで、快適な洗濯体験を提供する。
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ドラム式洗濯乾燥機は、温水洗浄でニオイや黄ばみを徹底除去し、衣類にやさしい温風で乾燥する。高さ約90.8センチメートルのコンパクト設計で、洗濯機上の空間も有効活用可能だ。ふんわりシワ取りコースや便利な乾燥機能も搭載し、日々の洗濯を快適にする。
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