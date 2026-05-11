刃物作りの技が光る！【ツヴィリング】のパーソナルブレンダーで、なめらかドリンクをAmazonで販売中！
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毎日の食卓が変わる！【ツヴィリング】の多機能ミキサーがあなたのキッチンにAmazonで販売中！
創業285年以上のツヴィリングが刃物作りの経験を活かし開発した、特殊形状ブレード搭載のパーソナルブレンダーだ。頑丈さと切れ味を両立し、どんな食材も驚くほどなめらかに仕上げる。1〜2人分のドリンクを手早く作れ、持ち運びや保存も簡単だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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刃物作りの経験を活かした特殊形状ブレードは、頑丈さと切れ味の良さを両立している。シャープな切れ味が長持ちし、氷や冷凍食材もベルベットのようななめらかさに粉砕する。
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スムージーモードに加え、パルスモードで1台8役をこなす。みじん切り、ふりかけ、ドレッシング作りはもちろん、コーヒー豆を挽くことも可能で、下ごしらえにも活躍する。
作りたてのドリンクは、ジャーに専用キャップをつければそのままマイボトルに変身する。持ち運びはもちろん、冷蔵庫での手軽な保存も可能で、ライフスタイルに寄り添う。
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ドイツ・ゾーリンゲンで開発され、ミラノの著名デザイナーが手掛けた機能的でミニマルなデザインが特徴だ。キッチンに置くだけで目を奪う存在感を放ち、空間を彩る。
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