80年代の熱狂が蘇る。レトロな魅力が光る【ニューバランス】のバスケットボールスタイルスニーカーがAmazonで販売中！
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足元に圧倒的な存在感を。クラシックな意匠を継承した【ニューバランス】のバスケットボールスタイルスニーカーがAmazonで販売中！
1980年代に競技者向けとして誕生したバスケットボールシューズが、現代のライフスタイルに馴染むローカットモデルとして復刻。上質なスエードとメッシュを組み合わせたアッパーが、当時の熱気を感じさせるカラーリングで展開されている。オリジナルデザインを忠実に再現した厚みのあるタンが、足元に力強い印象を与える一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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80年代の競技用シューズをベースにした、クラシックなデザインが特徴。当時の空気感を現代のファッションに取り入れられる。
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上質なスエードとメッシュ素材を贅沢に使用。異素材の組み合わせが、見た目の高級感と快適な履き心地を両立させている。
当時のモデルからインスパイアされたカラーリングを採用。足元を印象的に彩り、コーディネートの主役として活躍する。
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オリジナルデザインを踏襲した、極めて厚く幅広なタンがポイント。足元にボリューム感を与え、個性的なシルエットを演出する。
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