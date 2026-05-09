スヌーピーデザインの保冷バッグはA3もすっぽりの大容量なのにたったの1550円!?コスパ良すぎな付録付き雑誌『cookpad plus』が5月25日に発売
2026年5月25日(月)に発売される『cookpad plus(クックパッド プラス)』の2026年夏号(1550円)では、スヌーピーと仲間たちがズラリと描かれた「【PEANUTS誕生75周年記念デザイン】スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」が付録！
【写真】スヌーピーを含む75の登場人物がデザインされた超BIGな保冷バッグを見る
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年にちなみ、75ものメンバーが大集合したスペシャルなアートがプリントされたこの保冷バッグは、耐荷重はなんと10キロで、A3サイズも余裕で入るビッグサイズ。2リットルのペットボトル5本を持ち運べるタフなアイテムだ。
内側に折りたたむとスリムに持ち運べるから、いつものバッグに常備しておきたい。
開口部はファスナーが付いていて、しっかり閉じれば保冷効果もアップ。
買い物した食材はもちろん、1泊程度のお泊まりなら必要な荷物がすっぽり収まる。
発売に先駆け、Amazonでは予約も受付中。買い忘れを防ぐためにも、予約推奨！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーを含む75の登場人物がデザインされた超BIGな保冷バッグを見る
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の誕生75周年にちなみ、75ものメンバーが大集合したスペシャルなアートがプリントされたこの保冷バッグは、耐荷重はなんと10キロで、A3サイズも余裕で入るビッグサイズ。2リットルのペットボトル5本を持ち運べるタフなアイテムだ。
内側に折りたたむとスリムに持ち運べるから、いつものバッグに常備しておきたい。
開口部はファスナーが付いていて、しっかり閉じれば保冷効果もアップ。
買い物した食材はもちろん、1泊程度のお泊まりなら必要な荷物がすっぽり収まる。
発売に先駆け、Amazonでは予約も受付中。買い忘れを防ぐためにも、予約推奨！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC