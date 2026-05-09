薄さが、毎日の持ち運びをもっと自由にする【アマゾンベーシック】の多機能トートバッグがAmazonで販売中！
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必要なものだけをスマートに収める、ビジネスの相棒【アマゾンベーシック】のバッグがAmazonで販売中！
スリムでコンパクトなケースは、かさばりやすいデバイスをすっきりと持ち運べる設計になっている。マウスやケイタイデンワなどのアクセサリーを収納できるポケットを備え、整理しながら持ち歩ける点が便利だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ショルダーストラップにはパッドが入っており、長時間の移動でも肩への負担を軽減する。
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内寸は40センチメートル × 7センチメートル × 30センチメートル、外寸は42センチメートル × 8.5センチメートル × 33センチメートルで、必要な機器をしっかり収められるサイズ感になっている。
重量は449グラムと軽量で、ビジネスシーンでも扱いやすい。
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シンプルなブラックの無地デザインはどんなスタイルにも合わせやすく、日常使いにも適している。大切なデバイスをスマートに守りながら持ち運びたい人にこそ手に取ってほしいアイテムだ。
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重量は449グラムと軽量で、ビジネスシーンでも扱いやすい。
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