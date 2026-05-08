突然の雨でも安心！サッと羽織るだけでしっかりガード、おしゃれも楽しめる一着。【ワールドパーティー】レインポンチョがAmazonでゲットできる！
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雨の日も気分アップ！機能性とデザインを兼ね備えた、毎日使いたくなるレインポンチョ。【ワールドパーティー】がAmazonで好評販売中！
KiUからベーシックなレインポンチョが登場。タウンユースにもおすすめ。収納袋はざっくり畳んでも入れやすいスタッフサック仕様。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フード部分はツバ付き・ハイネック仕様、調節可能なドローコード付。袖のボタンでサイズ調整可能ができ、さらに動きやすくなっている。
フードにはドローコード＆ツバ付き・ハイネック仕様で顔まわりをしっかり防御。全開前開きジップで、荷物を背負ったままでも着脱可能。
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移動時はバッグのベルトやストラップ等に取り付けて携帯できる。
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