フレッシュな野菜やフルーツをそのままジュースに！簡単操作で手軽にヘルシー習慣がスタートできる、毎朝にうれしい一台。【ブルーノ】ミニボトルブレンダーがAmazonで手に入る！
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忙しい朝でもサッと作れる！ボトルのまま飲めて洗い物もラク、スムージー生活がぐっと身近に。【ブルーノ】ブレンダーがAmazonで好評販売中！
材料を入れて上から押すだけ。つくったドリンクをボトルのまま飲めるミニブレンダー。フタをすれば保存や持ち歩きもでき、忙しい毎日でもスムージー習慣が気軽に続けられる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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飲みきりにちょうどいい280ミリリットル容量で、ひとり分を無理なく無駄なくつくることができる。
4枚刃のカッターは、氷(※1回につき2〜3個まで)も一緒に砕くことができる。底面にゴムが付いているため、滑りにくい仕様になっている。
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カッターとフタを付け替えることで、ボトルのまま保存&持ち歩きができる。
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