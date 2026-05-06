掃除の常識が変わる軽さ。驚異の820gを実現した【ヤマゼン】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
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片手でラクラク家中ピカピカ。超軽量で使い勝手抜群な【ヤマゼン】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
掃除の負担を劇的に減らす、驚きの軽さを実現したスティッククリーナー。本体重量はスティック時でわずか820g、ハンディ時なら600gと非常に軽量で、女性や高齢の方でも片手で軽々と扱える。サイクロン式で吸引力が持続し、2WAY仕様で家中あらゆる場所を効率よく掃除できる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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スティック時は820g、ハンディ時は600gという圧倒的な軽さが魅力。片手で簡単に持ち上げられるため、フローリングや階段はもちろん、高い場所の掃除も苦にならない。
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紙パック不要のサイクロン式を採用。遠心力でゴミと空気を分離するためフィルターが目詰まりしにくく、強力な吸引力が長続きする。ゴミ捨てが簡単なのも嬉しいポイントだ。
状況に合わせてスティックとハンディの2WAYで使い分けが可能。付属のブラシ付きすき間ノズルを使えば、サッシの溝やソファの隙間、エアコン周りまで綺麗にできる。
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操作は電源とモード切替のみのシンプル設計。標準と強の2段階で切り替えられ、バッテリー残量が少なくなるとランプが赤く点滅して知らせるため、充電のタイミングも分かりやすい。
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