忙しい朝も一瞬で準備完了。快適な履き心地を追求した【アディダス】のランニングスタイルシューズがAmazonで販売中！
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足元から軽やかな毎日を。機能性と環境配慮を両立させた【アディダス】の万能スニーカーがAmazonで販売中！
足を滑り込ませるだけで準備が整う、スリッポン構造のランニングスタイルシューズ。伸縮性のあるストラップが足の甲をしっかりとホールドし、安定感のある歩行をサポートする。ソフトなクッション材が長時間の着用でも快適さを維持し、リサイクル素材を採用した環境に優しい設計も魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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伸縮性のあるストラップを備えたスリッポン構造を採用。紐を結ぶ手間がなく、足を滑り込ませるだけで瞬時に履けるため、忙しい日常の外出に最適である。
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ミッドソールにはソフトなクッション素材を搭載。ランニングシューズの技術を応用しており、長時間歩いても疲れにくく、快適な履き心地が持続する。
アッパーの50%以上にリサイクル素材を使用。高機能リサイクル素材シリーズを採用しており、環境への配慮と機能性を両立させたサステナブルな一足だ。
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足の甲をしっかり押さえる設計により、ハイスピードで動く際も安定感を発揮。アクティブなシーンから日常使いまで幅広く対応できる汎用性の高さが特徴だ。
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