掃除の常識が変わる軽さ。毎日の家事を劇的に変える【アイリスオーヤマ】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
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驚きの吸引力と操作性。家中を隅々までキレイにできる【アイリスオーヤマ】のスティッククリーナーがAmazonで販売中！
ハンディとスティックの2WAY仕様で、掃除効率を劇的に向上させる一台。軽量スリムな設計ながら、自走式パワーヘッドを搭載し、フローリングからカーペットまで軽い力でスムーズにゴミを吸引する。置くだけで充電できるスタンド付きで、インテリアに馴染むスマートな収納も実現した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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スティックとハンディをワンタッチで切り替え可能。軽量設計のため、ソファやベッド下などの狭い場所も手軽に掃除でき、部屋中をまるごとキレイに保てる。
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自走式パワーヘッドが軽い力でぐんぐん進み、小回りも軽やか。真空度を高めたパワーブラシが、フローリングや畳の微細な粒子までしっかりと吸引する。
インテリアに溶け込むスマートな充電スタンドが付属。自立可能な設計のため、掃除の途中で手を離したい時もスタイリッシュにちょい置きできる。
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ゴミ捨ては蓋を開けるだけのワンタッチ仕様で、手を汚さず衛生的。ダストカップや回転ブラシは丸ごと水洗い可能で、吸引力を長く維持できる。
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