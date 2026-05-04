現場の動きを劇的に変える。機能美を追求した【ジーベック】の作業用パンツが、今すぐAmazonで販売中！
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タフな現場で差がつく快適性。プロが選ぶ【ジーベック】の作業用パンツが、Amazonで販売中！
過酷な現場作業を支えるために開発された、春夏用の高機能パンツ。ストレッチ素材と立体裁断を採用し、ひざの曲げ伸ばしをスムーズにサポートする。8つのポケットを備えた高い収納力と、カジュアルなデザインを両立。洗い加工を施した風合いが、プロの現場に馴染む一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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綿98%にポリウレタンを配合したストレッチ素材を採用。伸縮性に優れているため、しゃがんだり歩いたりする動作もストレスなく行える快適な履き心地を実現した。
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合計8つのポケットを搭載した高い収納力が魅力。右サイドには小物の整理に便利なコインポケットも備えており、現場で必要な道具をスマートに持ち運ぶことが可能だ。
立体裁断を取り入れることで、身体の動きに追従する設計となっている。ひざ周りの突っ張りを軽減し、長時間の作業でも疲れにくい工夫が随所に施されている。
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春夏シーズンに最適な軽やかな素材感と、こなれた印象を与える洗い加工が特徴。機能性だけでなく、カジュアルなテイストを取り入れたデザインで作業着としての質を高めた。
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