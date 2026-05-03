現場の作業着を格上げする一着。機能性とデザインを両立した【ジーベック】の長袖ポロシャツがAmazonで販売中！
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快適な着心地と消臭機能でハードな作業をサポート。信頼の【ジーベック】の長袖ポロシャツがAmazonで販売中！
現場作業に最適な機能性と、カジュアルな装いを両立した長袖ポロシャツ。ムラ糸鹿の子素材を採用し、ソフトな風合いで快適な着心地を実現した。消臭機能も備えており、長時間の作業でも清潔感を保てる。サイズ展開も豊富で、あらゆるワークシーンで活躍する一着だ。日々の業務を支える頼もしい相棒として、ぜひ活用してほしい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ムラ糸鹿の子素材を採用しており、カジュアルな雰囲気とオシャレな質感を両立している。作業着としての機能性だけでなく、見た目の良さにもこだわりたい方に最適だ。
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消臭機能を備えているため、汗をかきやすい作業現場でもニオイを気にせず快適に過ごせる。清潔感を重視するハードなワークシーンにおいて非常に心強い仕様だ。
ソフトな風合いの生地を使用しており、肌触りが良く長時間の着用でもストレスを感じにくい。動きやすさと快適な着心地を追求した設計で、作業効率をサポートする。
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5Lサイズまで展開されており、体格の良い方でもゆったりと着用できる。胸囲や着丈などのサイズ設計がしっかりしており、作業全般で幅広く活用できる一着だ。
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