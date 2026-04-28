160デニールの柔らかな誘惑。上品なフォルムに秘めた大容量【ザ・ノース・フェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
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5インチのノート型PCも、大切なアイウェアも。フリース裏地が快適！【ザ・ノース・フェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのリュックは、毎日の通勤やお出かけを、より軽やかで知的な時間へと変えてくれる小型レディースデイパックである。素材には、手触りの良さと環境への配慮を両立した160デニールのリサイクルナイロンを採用。縫い目を最小限に抑えることで実現した丸みのある優しいフォルムは、女性らしい柔らかな印象を与えつつ、どんなコーディネートにも洗練されたエッセンスを加えてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、一切の妥協はない。メイン収納部には15インチまでのノート型パーソナルコンピューターを保護する専用スリーブを完備。
さらに、サングラスやスマートフォンを収納するジッパーポケットには、柔らかなフリース素材の裏地を施しており、デリケートな小物を数センチメートル単位の傷からも優しく守り抜く。容量は、一日の必需品をスマートに収められる「ちょうどいい」18リットルだ。
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背負い心地にも配慮し、フロントには安定感を高めるチェストベルトを装備。摩擦が生じやすいボトム部分にはコーティング補強を施すことで、繊細な見た目からは想像できない高い耐久性を実現した。
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同色でまとめられたシンプルなブランドロゴが、主張しすぎない大人の余裕を感じさせる。上品さと機能性を高次元で融合させたこのバッグは、忙しい毎日を美しくサポートする、かけがえのないパートナーとなるだろう。
5インチのノート型PCも、大切なアイウェアも。フリース裏地が快適！【ザ・ノース・フェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのリュックは、毎日の通勤やお出かけを、より軽やかで知的な時間へと変えてくれる小型レディースデイパックである。素材には、手触りの良さと環境への配慮を両立した160デニールのリサイクルナイロンを採用。縫い目を最小限に抑えることで実現した丸みのある優しいフォルムは、女性らしい柔らかな印象を与えつつ、どんなコーディネートにも洗練されたエッセンスを加えてくれる。
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機能面においても、一切の妥協はない。メイン収納部には15インチまでのノート型パーソナルコンピューターを保護する専用スリーブを完備。
さらに、サングラスやスマートフォンを収納するジッパーポケットには、柔らかなフリース素材の裏地を施しており、デリケートな小物を数センチメートル単位の傷からも優しく守り抜く。容量は、一日の必需品をスマートに収められる「ちょうどいい」18リットルだ。
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背負い心地にも配慮し、フロントには安定感を高めるチェストベルトを装備。摩擦が生じやすいボトム部分にはコーティング補強を施すことで、繊細な見た目からは想像できない高い耐久性を実現した。
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