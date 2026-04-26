トート、リュック、ショルダー。究極の3WAY【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
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A4ファイルもノートパソコンも、一瞬でスマートにパッキング【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
アウトドアで培われた信頼と、都会的なスタイルを融合させたコールマンの定番「ウォーカーシリーズ」から、驚くほどの汎用性を備えた3WAYモデルが登場した。トートバッグとして軽やかに、バックパックとしてアクティブに、そしてショルダーバッグとしてスマートに。移動手段やコーディネートに合わせて持ち方を自由に変えられる設計が、多忙な現代人の毎日を劇的に効率化する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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容量は約24リットルと、通勤や通学、タウンユースに最も適したサイズ感を実現。トートバッグをベースとした形状のため、メインコンパートメントはダブルジッパーで大きく開口し、かさばるA4ファイルや着替えなどもスムーズに出し入れできる。
内部にはノートパソコンやタブレットを安全に運べる収納スペースに加え、小物を整理するためのメッシュポケットやキーフックを完備。両サイドには500ミリリットルのペットボトルが収まるメッシュポケットも備わっており、機能性に一切の妥協はない。
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素材には、日々のハードな使用に耐えるタフな生地を採用。シンプルで洗練されたフォルムは、ビジネスからカジュアルまであらゆるファッションに自然に溶け込む。
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これ一つあれば、朝のオフィスから夜のジム、そして週末の小旅行まで、すべてのシーンをシームレスに繋ぐことができる。自由を愛するあなたの背中に、そしてその手に、新しいスタンダードを迎え入れてみてはいかがだろうか。
A4ファイルもノートパソコンも、一瞬でスマートにパッキング【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
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