洗練された大人の腕元を演出！【トミーヒルフィガー】のモダンな腕時計がAmazonで販売中！
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カジュアルスタイルを格上げする一本！【トミーヒルフィガー】の独創的な腕時計がAmazonで販売中！
世界中の若者から人気を集めるアメリカのカジュアルブランド【トミーヒルフィガー】。独自のツイストを加えたモダン＆クラシックスなデザインが魅力の腕時計だ。ファッションアイテムとして活躍し、プレゼントやギフトにも最適である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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「classics with a twist」をキーコンセプトに、モダンかつクラシックスなデザインが特徴だ。カジュアルなライフスタイルを引き立てる独創的な一本である。
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ステンレス製のケースにダークブラウンのレザーベルトを組み合わせた。ネイビーの文字盤とピンクゴールドのケースが洗練された印象を与える。
クオーツ式で正確な時を刻み、3気圧防水を備えている。日付・曜日表示に加え、24時間計も搭載しており実用性も高い。
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ケースサイズは約44mm、重さ約67グラムと存在感がありながらも腕に馴染む。腕周りは最大20cmまで対応し、幅広い方にフィットする設計だ。
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